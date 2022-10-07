Bal-Kes hayata döndü

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetin ardından Kırşehir'i Emirhan'ın 55. dakikadaki tek golüyle mağlup eden Balıkesirspor, düşme hattından çıktı, hayata döndü. Transfer yasağıyla düştüğü 2. Lig'de haftalardır kabus gören Bal-Kes, bu galibiyetle 7 puana ulaşarak silkindi. Muhammet Yılmaz'la yolların ayrılması sonrası son 2 haftadır teknik direktörsüz olan kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü Serik Belediyespor'u da dış sahada mağlup ederek galibiyetleri seri haline getirmeye de çalışacak.

ALTYAPI TAKVİYESİ YAPILDI

BALIKESİRSPOR, U-15 Milli Takım formasını da giyen 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün ile profesyonel sözleşme imzaladı. Susurluk 5 Eylülspor'dan 2019 yılında kırmızı-beyazlı kulübün altyapısına gelen Balıkesir doğumlu oyuncu, kulüp başkanı Nedim Ömer'in katıldığı bir törenle profesyonel imzaya attı.

SERVET SARUN