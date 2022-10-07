Çağdaş Bodrum sahnede

MİSLİ.COM Türkiye Basketbol Erkekler Birinci Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Çağdaş Bodrum Spor, 2022-2023 sezonunun ilk müsabakasında Bitez'deki Bodrum Spor Salonu'nda Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. Kuruldukları ilk günden bu yana güçlü ve dinamik kadrosuyla çıktıkları her karşılaşmada başarılı oyunlarıyla taraftarlarının gönüllerini fetheden turuncu-beyazlılar, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti. Yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Bodrum temsilcisi, taraftarlarının da desteğiyle sezona iyi başlangıç yapmayı amaçlıyor. Başantrenör Serhan Aydanarığ, "Tüm Bodrumlu basketbolseveleri maça davet ediyoruz. Onların desteğiyle kazanmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

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