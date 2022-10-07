F.Bahçe hata yapmadı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca'yı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu: 2-0. 10. dakikada Lincoln'ün ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta kaleci Piric meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu sol çaprazda topu alan Ezgjan Alioski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Piric'te kaldı. 26'da Diego Rossi'nin pasında defansın arkasına iyi sarkan Michy Batshuayi'nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



EMRE MOR DİREĞE TAKILDI

55'te Rossi'nin pasında topla buluşan Emre Mor, ceza sahası sağ çaprazından rakibini çalımla geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda, sağ kale direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti. 79'da sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rossi'nin havadan ortaladığı top, karambolde savunma oyuncusu Mamas'ın ayaklarına çarparak filelere gitti: 2-0. 89'da sol çaprazdan İrfan Can Kahveci'nin pasıyla topla buluşan Arda Güler'in rakibi geçerek sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çeldi. Maç 2-0 sona erdi.

TARAFTARLAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİBÜYÜK

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi. Sarılacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu. Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.

JESUS'TAN ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran tecrübeli çalıştırıcı, Willian Arao'yu ise kadroya almadı. Deneyimli teknik adam, bu isimlerine yerine ise Samuel, Alioski, İsmail, Emre, Rossi ve Batshuayi'yi 11'de oynattı.

BATSHUAYİ YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, ilk golünü Dinamo Kiev karşısında Ülker Stadı'nda atmıştı. Belçikalı golcü, yine Ülker Stadı'nda bu kez AEK karşısında fileleri sarstı.