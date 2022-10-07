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Haberler Spor Germencik bir kez daha zirveye çıktı

Germencik bir kez daha zirveye çıktı

7.10.2022

Germencik bir kez daha zirveye çıktı

AYDIN'DA gerçekleştirilen Muay-Thai Turnuvası'nda Germencik fırtınası esti. Turnuvaya katılan Germencik Belediyespor Kulübü'nden 3 sporcu çeşitli branşlarda dereceye girmeyi başararak madalya kazandı. Minik erkekler kategorisinde Berke Kümüş 42 kiloda birinciliği, minik erkekler kategorisinde Gökhan Şakir 30 kiloda ikinciliği, erkekler kategorisinde Kerem Sabancı Yıldız 46 kiloda ikinciliği elde etti. Germencik Belediyespor Kulübü genel puanlamada da takım olarak üçüncü oldu. Spora yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Göğsümüzü kabartan Germencikli evlatlarımıza, kulüp yönetimimize ve antrenörümüze teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz her daim devam edecek. Başarıların devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHSAN KARATAŞ

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