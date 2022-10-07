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Haberler Spor Koçarlı’da ralli şöleni yaşanacak

Koçarlı’da ralli şöleni yaşanacak

7.10.2022

Koçarlı’da ralli şöleni yaşanacak

KOÇARLI Belediyesi tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü iş birliğiyle bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Tırmanma Rallisi Ege Kupası final yarışları hafta sonunda Adnan Menderes Kent Ormanı'nda yapılacak. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Ege Kupası Koçarlı Tırmanma Yarışı bu hafta sonunda Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde yer alan 5 kilometre uzunluğundaki toprak yolda iki çıkış olarak gerçekleşecek. Yarışlara yeniden ev sahipliği yapacak olmaktan mutluyuz. Yarışlar Cumhuriyet Meydanı'ndan seremonik start verilmesi ile başlayacak. Çeşitli etkinliklerde yer alacağı seremoni öncesinde etkinlik açılışı ve ardından halk oyunları gösterileri ve kortej geçişi yapılacak. Şenlik havasında gerçekleşecek olan Ege Kupası Koçarlı Tırmanma Yarışları'na tüm hemşehrilerimizi ve yarışseverleri bekliyoruz" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ

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