  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Milliler yarı finalde

Milliler yarı finalde

7.10.2022

Milliler yarı finalde

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı. Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı. Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı. Adını yarı finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA