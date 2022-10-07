Nazilli puana sevindi

2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Eşin Group Nazilli Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu deplasmanında beraberliği uzatmalarda bulduğu golle kurtarıp şükretti. Mağlup olmaktan son anda kurtulan, grupta 8 maçta puanını 4'e çıkaran siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihan Erdil, "Ligde oyuncularımın yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmadı. Ancak zorlu Tarsus deplasmanında karşılaşmanın ilk dakikalarında yenik duruma düşmemizin ardından takımım oyunu bırakmadı. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ellerine geçirerek rakip kaleye gol atabilmek için büyük çaba harcadılar" diye konuştu. Sayısız gol fırsatını harcadıklarına vurgu yapan Erdil, "Puanla dönmemiz moralimizi bir nebze olsun düzeltti. Hafta sonunda sahamızda oynayacağımız Bayburt karşılaşmasına odaklanacağız. Takımın çabası hırsı bizi sevindirdi. Bayburt maçını kazanarak galibiyet ile tanışmak istiyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ