Sivasspor teslim oldu

UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. maçında Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'ye mağlup oldu: 37. saniyede Sabia'nın ortasında Ulvestad, 37. saniyede topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa'da attığı en erken gol olarak tarihe geçti.

20'de Caner'in geri pasında Thaqi topu kazanıp topu filelere gönderdi: 1-1. 31'de Krasniqi'nin pasında Potoku topu ağlara yolladı: 1-2. 66'da Thaqi'nin sol çaprazda pasında topla buluşan Korenica'nın şutu ağlara gitti: 1-3. 75'te Sabia'nın ortasında ceza sahası içinde Erdoğan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3. 90'da Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Yatabare topu ağlara yolladı: 3-3. 90+4'te defanstan dönen topu önünde bulan Krasniqi, skoru belirledi: 3-4.