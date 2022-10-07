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Haberler Spor Somaspor gurbette coştu

Somaspor gurbette coştu

7.10.2022

Somaspor gurbette coştu
2. Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde konuk olduğu Bayburt Özel İdarespor'u 3-0 mağlup eden Somaspor, dış saha maçlarında sergilediği peformansla fark yarattı. Son 2 deplasman sınavında Ankaraspor ve Bayburt'u 3-0'lık skorlarla dize getiren siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanın 7'sini gurbette hanesine yazdırdı. Dış saha puan tablosunda 2. sırayı alan Somaspor, iç saha karnesine göre 16. basamakta yer buldu. İlk 4 hafta 2 beraberlik, 2 yenilgiyle kötü başladığı ligde son 4 maçı 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçip üst sıralara tırmanan Siyah İnciler pazar İnegöl'ü ağırlıyor.
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