Trabzon yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Trabzonspor, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya mağlup oldu: 3-1. 11. dakikada Gomez'in Camara'ya yaptığı hareketi VAR'dan izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo- mavili oyuncuya kırmızı kart gösterdi. 14'te ceza sahası içinde Embolo'nun pasında kale sahasında topla buluşan Ben Yedder'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45'te Bartra'nın ceza sahası içinde Vanderson'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ben Yedder, Uğurcan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 55'te Golovin' korneri kullandı, Embolo'nun kafa vuruşunda top arka direkteki Disasi'nin önüne düştü. Bu futbolcu topu filelerle buluşturdu: 3-0. 72'de Umut Bozok'un pasında, Bakasetas'ın yerden vuruşunda, top kaleci Nübel'in solundan filelere gitti: 3-1. 89'da Minamino'nun ceza alanı sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine doğru gelen topu kornere çeldi. Trabzonspor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.