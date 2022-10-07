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Haberler Spor Uşakspor tepetaklak

Uşakspor tepetaklak

7.10.2022

Uşakspor tepetaklak
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Serik Belediyespor'a 1-0'lık skorla yenilip taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Uşakspor'da teknik değişim de işe yaramadı. Hafta içinde Bülent Akın'ın gönderilip dümene Recep Yazıcı'nın geçtiği Aşigo, 2. Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor. 8 maçta 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan ve 3 puanla düşme potasına demir atan kırmızı-siyahlılar, yeni yönetimi, yepyeni kadrosuyla girdiği 2022- 2023 futbol sezonunda umduğunu bulamadı, moraller de alt üst oldu.
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