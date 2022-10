Fener’in keyfi yerinde

AVRUPA kulvarında yoluna emin adımlarla ilerleyen ve grubunda henüz yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, liderliğin keyfini çıkartıyor. Son olarak AEK Larnaca engelini 2-0'lık sonuçla geçen sarı-lacivertliler rakibi karşısında farkı kaçırırken, elde ettiği üç puanla kasasını doldurmaya devam etti. Lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon Euro elde eden Kanarya, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon Euro'luk geliri hanesine yazdırdı. Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu önemli performansıyla 2 milyon 904 bin Euro'luk gelir elde etti.

KASAYA 2.5 MİLYON EURO

SARI-LACİVERTLİ İstanbul ekibi ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon Euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon Euroya ulaşmış durumda. Bu arada F.Bahçe'de oynanan olumlu futbolun yanı sıra İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'nun uyumu konuşuluyor. 90 dakika sahada basmadık yer bırakmayan ikiliden Crespo'yu A.Madrid scoutları yakından takip ediyor. Bu arada Fenerbahçe'nin galibiyeti, Jesus'un ülkesi Portekiz'de manşet oldu. Portekiz'den A Bola, "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si yeni bir zafer ekledi" ve Zero Zero, "Jorge Jesus kazandı ve B grubunda lider oldu ancak gecenin en önemli olayı henüz 17 yaşında bir çocuktu" yorumunu yaptı

6 DAKİKADA BÜYÜLEDİ

FENERBAHÇE'NİN genç yıldızı Arda Güler, Larnaca sınavında 6 dakika süre almasına rağmen sergilediği futbolla taraftarlarından alkış aldı. Ceza sahası çevresinde ve içinde her topla buluştuğunda tehlike yaratan Arda'nın performansı Fenerbahçe taraftarlarını umutlandırdı. Takımın yeni çıkış yakalayan gözde ismi İsmail Yüksek senede 500 bin TL kazanıyor. Hem defansif anlamda hem de hücum da oldukça etkili olan 23 yaşındaki futbolcunun aylığı 50 bin TL'ye geliyor. Aynı bölgedeki parnerlerinden Crespo senelik 500 bin Euro, Arao ise 1.2 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu ise İsmail Yüksek'ti.