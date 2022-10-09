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Haberler Spor Bornova KSK iyi başladı

Bornova KSK iyi başladı

9.10.2022

Bornova KSK iyi başladı
Misli.com TBL'nin ilk haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka, uzun süre geride oynadığı maçın sonunda Depomaxx Harem'i 77-73 yendi. İzmir ekibi mücadeleye kötü başladı. Hücumda organize olamayan Bornova KSK, ilk periyodu 23-13 geride bitirdi. İkinci çeyrek düşük tempoda ve uzun oynanan setlerle geçti, boyalı alanı daha etkili kullanan Haremspor soyunma odasına 40-31 önde gitti. Bornova Belediyesi üçüncü çeyrekte bir ara 46-45 öne geçse de Haremspor son periyoda 56-49 önde başladı. Dördüncü çeyrek boyunca yakın takibini sürdüren İzmir ekibi üç buçuk dakika kala beraberliği yakaladı, ardından öne geçerek farkı açtı. Bornova Belediyesi Karşıyaka maçı da 77-73'lük skorla kazandı.
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