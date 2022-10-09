Bornova KSK iyi başladı

Misli.com TBL'nin ilk haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka, uzun süre geride oynadığı maçın sonunda Depomaxx Harem'i 77-73 yendi. İzmir ekibi mücadeleye kötü başladı. Hücumda organize olamayan Bornova KSK, ilk periyodu 23-13 geride bitirdi. İkinci çeyrek düşük tempoda ve uzun oynanan setlerle geçti, boyalı alanı daha etkili kullanan Haremspor soyunma odasına 40-31 önde gitti. Bornova Belediyesi üçüncü çeyrekte bir ara 46-45 öne geçse de Haremspor son periyoda 56-49 önde başladı. Dördüncü çeyrek boyunca yakın takibini sürdüren İzmir ekibi üç buçuk dakika kala beraberliği yakaladı, ardından öne geçerek farkı açtı. Bornova Belediyesi Karşıyaka maçı da 77-73'lük skorla kazandı.

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