Kara Kartal üçlük attı

Spor Toto Süper Lig'de son üç maçtır kazanamayan Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti: 0-1. 15. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha topu ağlara yolladı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kararıyla golü iptal edip penaltı kararı verdi. Weghorst'un kullandığı penaltıyı Onurcan kurtardı.

TALHA HARİKA ATTI

34'te Redmond'ın frikiğinde Onurcan topu kornere çeldi. Fernandes'in kullandığı köşe atışında Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Tayyip Talha'nın vuruşu ağlara gitti: 0-1. 74'te Dele Alli mthiş çalımlarla ceza sahasına girerek pasını çıkardı, Ghezzal'ın şutu kaleci Onurcan'da kaldı. 90'da Sainz savunmasının arkasına gönderdi, Hayrullah bekletmeden topu penaltı noktasına aktardı. Oğulcan karşı karşıya topu ağlara yolladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası Hayrullah'ın pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Maç 1-0 sona erdi.