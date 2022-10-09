Manisa FK ağır yaralı

SPOR Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Manisa FK, deplasmanda Eyüpspor'a farklı mağlup oldu: 4-0. 22. dakikada Eze, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti. 25'te Uğur Demirok'un atışını Birkan iki hamlede kontrol etti. 47'de Cenk Ahmet, ceza sahasına girerken Eze'yi topla buluşturdu. Eze'nin vuruşu filelere gitti: 1-0. 52'de sağ tarafta kullanılan korner vuruşu sonrası Uğur ağları havalandırdı: 2-0. 80'de Ömer Bayram'ın içeri çevirdiği topta Recep topu ağlara yolladı:: 3-0. 87'de Babel'in pasında topla buluşan Eze skoru belirledi: 4-0.

DİĞER