Ayvalıkgücü’ne Kuşadası freni

3. Lig 2. Grup'ta aynı puana sahip iki Ege ekibinin mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Kuşadasıspor'a teslim oldu: 0-1. 23. dakika Kemal'in pasında Burak'ın vuruşu kaleci Necati'de kaldı. 27'de Burak'ın korner atışında Samet'in köşeye giden kafa vuruşunu kaleci Necati çıkardı. 30'da Hakan'ın soldan kale içine yaptığı ortaya Ertuğrul kafayı vurdu meşin yuvarlak yan direği yalayarak auta gitti. 39'da rakibi ile çarpışan Kuşadasısporlu Çağrı sedye ile sahayı terk etti. İlk devre 0-0 sona erdi. 70'te Ali Öztürk'ün pasında Süleyman'ın vuruşu az farkla üstten auta gitti. 76'da Ali Öztürk vurdu kaleci Taner çeldi topu önünde bulan Emirhan sert vurdu top ağlarla buluştu: 0-1. 90'da ceza alanı içinde Emircan'ın vuruşu kaleci Taner'de kaldı maç 1-0 bitti.



■ SUAT SALGIN

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