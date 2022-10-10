Buca yıkıldı

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından da galibiyetle ayrılan Bucaspor 1928, konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. 3. dakikada Enes'in kısa düşen pasında araya giren Furkan meşin yuvarlığı Sabrican'a verdi. Sabrican'ın pasında Eray vurdu, top auta çıktı. 45+2'de sağ kanatta topla buluşan Eray'ın sol kanada giderek çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.



FURKAN ÇİL DİREĞE TAKILDI

47'de Taşkın'ın ortasında Mehmet Fuat'ın kafasını kaleci çeldi. 54'te Enes'in ortasında Canberk'in ters kafasını Mehmet son anda kornere çeldi. 66'da Furkan Çil'in çok sert şutu direkten auta gitti. 69'da Sabrican'ın arapasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan, Kıvanç'ı geçemedi. 88'de Recep'in soldan harika plasesini yine Mehmet kornere gönderdi. Bucaspor 1928, sahasında Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

İzmir ekibinin dün akşam oynadığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi futbolcuları tribüne çağırarak galibiyet sözü isteyen 12. Adam, maç boyunca tezahüratlarla destek verdi.



■ BERKE ÖZBAY