Dünyanın en büyüğüyüz

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı ekip, finalde Angola ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Milliler, karşılaşmanın 19. dakikasında Ömer Güleryüz ile öne geçerken, 24'te Angola, Adao'nun attığı gol ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. 2. yarıya baskılı başlayan Ay-yıldızlılar, golleri de buldu.



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Ay-yıldızlı ekipte; 31 ve 43'te Rahmi Özcan, 49. dakikada ise Serkan Dereli'nin attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve 2022 Ampute Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından milli takım teknik ekibi ve oyuncuları saha içinde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, ardından tribünlere giderek sevincini taraftarla paylaştı.

KUPAYI BASKAN ERDOGAN VERDİ

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımımızın kupasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Engelli kardeşlerimizin hırsı, azmi ve kararlılığı futbolun diğer sağlam branşlarına örnektir. Bu azim ve hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Ampute Milli Takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan milli futbolcular maçta attıkları ilk golden sonra Erdoğan'ın bulunduğu protokol tribününün önüne geldi. Milli futbolcular, yan yana dizilerek asker selamı verdi. Erdoğan da millileri alkışladı.







MİLLİLER 2018'İN RÖVANSINI ALDI

Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası finalinde yenildiği Angola'dan rövanşı aldı. Ay-yıldızlılar, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmış ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti.