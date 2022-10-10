Menemen tek tek

MENEMEN FK deplasmanda Isparta 32 Spor'la başa baş geçen mücadelenin ardından 0-0 berabere kaldı. 13. dakikada Ferhat'ın sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 17'de Ziya Alkurt sol çaprazdan serbest vuruşu kullandı. Ceza sahası içine düşen topa Emre Keskin kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 54'te Seçkin müsait pozisyonda topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla dışarı gitti. 60'ta Hüseyin uzaktan sert şut çekti. Kaleci Zülküf Özer topu güçlükle çeldi. 86'da Abdullah Topkara sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Zülküf'ün de müdahalesiyle direkten kornere çıktı. 88'de ani gelişen atakta Serhan kaleciden sıyrıldı ve dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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