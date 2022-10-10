Nazilli nihayet

Eşin Group Nazilli Belediyespor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 9. haftada Bayburt Özel İdarespor'u 2-0 mağlup etti, 8 maç sonra 3 puanla tanıştı. 8. dakikada Mehmet Ersavaş'ın defans arkasına açtığı ortada topu kontrol eden Şükrü Kaan'ın plasesinde 90'a giden topu kaleci Yunus Emre güçlükle oyuna çeldi. 13'te Alim'in sağ kanattan açtığı ortasında altıpas arka çizgisinde topa yükselerek vuran Hakkı Can'ın kafa şutunda meşin yuvarlağı kaleci Yunus Emre iki hamlede güçlükle önledi. 17'de Alim'in sol kanattan geliştirdiği kontratakta defans arasına sokulan Şükrü Kaan'ın uçarak vurduğu kafa şutunda kaleci Yunus Emre'yi aşan top üst direği sıyırarak auta çıktı. 31'de Mert Er'in sağdan açtığı ortanda defans arasında topa yükselerek vuran Şükrü Kaan'ın kafa şutunda kaleci Yunus Emre meşin yuvarlağı iki hamlede güçlükle kontrol etti.



GÖKHAN PERDEYİ AÇTI

40. dakikada hızlı gelişen Bayburt atağında Tuncay'ın yerden aktardığı topla buluşan Yüksel'in sol çaprazdan vurduğu şutunda kaleci Zekeriya'yı aşan top yan ağlarla kaldı. İlk devre golsüz kapandı. 56. dakikada Mert Özyıldırım'ın defans arkasına attığı topla buluşan Gökhan'ın sol ayağıyla vurduğu sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Yunus Emre'nin solundan ağlarla buluştu: 1-0. 75'te Alim'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Bayburt defansında yaşanan karambolde topa yükselerek vuran Fatih Üge'nin kafa şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. Nazilli Belediyespor, taraftarları önünde zinciri kırıp bayram yaptı.



■ ÜMİT ÖZMEN

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