Toroğlu’ndan flaş iddia

FUTBOL yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, eski TFF yöneticisi Selim Soydan'ın "3 Galatasaraylı yönetici Terim'i TFF'ye şikayet etti" iddiasını dile getirmesi üzerine o isimlerin Yusuf Günay, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak olduğunu söylemişti. Toroğlu önceki gün ise A Spor'da konuya açıklık getirdi. Toroğlu, Terim'i şikayet eden ismin eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal olduğunu söyledi. Tecrübeli isim, Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını söyledi ve diyaloğu şöyle aktardı: "Albayrak beni arayıp şunları söyledi: 'Yıldırım Demirören federasyonunda gitmiştik. Sohbet, sohbeti açtı. Fatih Terim ceza heyetine verilmişti. Ünal Aysal, "Fatih Terim'e okkalı ceza verin de kurtulalım." dedi. Ali Dürüst'le donduk kaldık. Çok bozulduk. Çıkınca da epeyce bir konuştuk bu olayla ilgili." Erman Toroğlu, Yusuf Günay'ın kendisini aradığını ve "Bu işte yokum" dediğini aktardı.

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