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Haberler Spor Turgutlu’dan ilk galibiyet

Turgutlu’dan ilk galibiyet

10.10.2022

Turgutlu’dan ilk galibiyet
TKBL'DE oynadığı iki maçı da kaybedip sezona kötü başlangıç yapan Turgutlu Belediyespor, 3. haftada evinde Urla Belediyesi'ni 70-58 mağlup edip moral buldu. Maça etkili başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk periyodu 26-13 önde geçti. İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönse de savunmada hata yapmayan Turgutlu'nun Perileri, devreyi 38-28 üstün kapattı. Üçüncü periyodu da 55-43 galip tamamlayan Turgutlu Belediyespor, maçı 70-58 kazanıp kendine geldi. Deniz 18, Fatma Nur 13, Dilek 12, Yasemin 11, Şule 10 sayıyla galibiyetin mimarları oldu.
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