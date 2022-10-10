Turgutlu’dan ilk galibiyet

TKBL'DE oynadığı iki maçı da kaybedip sezona kötü başlangıç yapan Turgutlu Belediyespor, 3. haftada evinde Urla Belediyesi'ni 70-58 mağlup edip moral buldu. Maça etkili başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk periyodu 26-13 önde geçti. İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönse de savunmada hata yapmayan Turgutlu'nun Perileri, devreyi 38-28 üstün kapattı. Üçüncü periyodu da 55-43 galip tamamlayan Turgutlu Belediyespor, maçı 70-58 kazanıp kendine geldi. Deniz 18, Fatma Nur 13, Dilek 12, Yasemin 11, Şule 10 sayıyla galibiyetin mimarları oldu.

DİĞER