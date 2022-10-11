Gururluyuz mutluyuz

2 022 Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı tüm yurdu sevince boğarken ay-yıldızlılara destek ve tebrik mesajı yağdı.

Son iki gündür #BizimÇocuklar etiketi ilk sırada yer alırken Milli Takım'a kupayı takdim eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan da "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canı gönülden tebrik ediyorum" paylaşımını yaptı. Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından da paylaşım yağdı.

A SPOR'A KATILDILAR

Ampute Milli Takım'ın futbolcularından Serkan Dereli ve Okan Şahiner ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise dün A Spor'un yayına katılarak mutluluklarını dile getirdiler. Futbolcular önlerinde bir Avrupa Şampiyonası olduğunu dile getirerek "Yine Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz" derken Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise "Hepimiz için çok gurur verici bir sonuç oldu" diye konuştu.