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Haydi hayırlısı

Futbol Kadınlar 1. Ligi’nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Geçen yıl şampiyon olan Denizli ekibi Horozkentspor, ilk hafta Giresun Sanayi'yi ağırlıyor, Soma Zafer bay takım. Sezon 23 Ekim'de başlayıp, 2 Nisan'da bitecek

12.10.2022

Haydi hayırlısı

FUTBOL Kadınlar 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. 23 Ekim'de yapılacak müsabakalarla sezon başlayacak.
Kadınlar 1. Lig'in ilk yarısı 24 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin 8 Ocak 2023'te start alacağı ligde normal sezon 2 Nisan 2023'te son bulacak. Geçen sezon 2. Lig'de namağlup şampiyon olan Denizli ekibi Horozkentspor, ilk hafta Giresun Sanayispor'u konuk edecek. Yine geçen sezon şampiyon olan Manisa temsilcisi Soma Zaferspor ilk haftayı bay takım olarak geçirecek.

TRANSFERDE SON HAMLELER
HOROZKENTSPOR, geçen sezon Soma Zaferspor'da başarılı bir sezon geçiren takım kaptanı Seda Şahin'i renklerine kattı, kadrosuna önemli bir transfer yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Soma Zaferspor formasıyla çıktığı 12 maçta 6 gol atmayı başardı, şampiyonluk yaşadı. Soma Zaferspor ise, dış transferde Beyzanur Damar, Esmanur Çilingir, Muazzez Şaş, Damla Kaya'yla sözleşme imzaladı.

SERVET SARUN

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