Mekik’te teknik deprem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden ve sezona ikide sıfır çekerek başlayan Kızılcabölükspor'da şok gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ilk maçında 2-1 kaybedilen Davutlar maçı sonrası teknik sorumlu Mustafa Adam ve sezon başında anlaşılan 37 yaşındaki futbolcu Suat Mutlu ile yollarını ayıran Mekik'te, kulüp başkanı Ersen Kaplan son gelişmeler hakkında konuştu.

KÜRŞAT TAŞ İDDİASI

Kulüp başkanı Ersen Kaplan, teknik sorumlu Mustafa Adam'ın kulüpte menajerlik yapmaya kalktığını ve bunu öğrenince gece operasyonu ile görevine son verdiklerini açıkladı. Adam'ın kampta çeşitli futbolcuların transferleri ile ilgili menajer gibi görüştüğünü ve futbolcuların bundan rahatsız olduğunu belirten Kaplan, "Bir futbolcumuz, 5 bin lira parayı hocanın getirdiği ve kaptan yapalım dediği menajer ayaklarına takılan Suat Mutlu'ya vermiş komisyon olarak. Şaşırdık kaldık. Adam, 12 futbolcu getirdi ama hiçbirini tanımıyormuş. Getirdikleri 3-4 futbolcu boş çıktı. Oynamayacak derecede sakat olanlar da var. Sakat sakat transfer yaptırmış. Hocalık niyetine menajerlik yapıyormuş. Biz de gönderdik" dedi. Kaplan, teknik sorumlu olarak Denizlispor U-17 Takımı'nı çalıştıran Kürşat Taş ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

AHMET ILEM İSTİFA ETTİ

Kızılcabölükspor'da 10 yıldır yönetimde bulunan, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet İlem, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını kendi sosyal medya hesabından duyuran İlem, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 'Kısıtlı imkanlarla birçok başarılar elde ettiğimiz Kızılcabölükspor yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım. Başta uzun yıllar çalıştığımız onursal Başkanımız Osman Duran olmak üzere birlikte çalıştığımız, tüm yönetim kurulu üyelerine, tüm hoca grubu ve futbolcularımıza, kulüp personeline, Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ve Ahmet Kafes'e teşekkür ederim. Bayrak yarışını devam ettiren mevcut Başkanımız Ersen Kaplan ve yeni yönetim kurulundaki tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Kişiler gelip geçici, aslolan Kızılcabölükspor'dur."

■ SEBAHATTİN ALP