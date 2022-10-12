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Haberler Spor Salihli’den transfer atağı

Salihli’den transfer atağı

12.10.2022

Salihli’den transfer atağı

BAL 10. Grup temsilcisi Salihli Belediyespor'da futbol tutkunu iş insanlarından oluşan yeni yönetime destek çığ gibi büyüyor. Salihli'nin futbolda yeniden özlenen günlere dönmesi için güç birliği yapan iş insanlarına sporseverler de kayıtsız kalmadı, yeşil-beyazlı ekipte yeni transferler imzayı attı. Salihli Belediyespor dış transferde; Anadolu Üniversitesi'nden Celal Can, Bandırmaspor'dan Soner Besen, Alaşehir Belediyespor'dan Süleyman Kaan Piren ve Görkem Doğan, Saruhanlı FK'dan Bilal Demir, Mazıdağıspor'dan Ferit Tanrıkulu, Sarıyer'den Tan Yavru, Somaspor'dan Mustafa Kemal Aktaş, Bozcaadaspor'dan Abdullah Akyüz, Aydın BŞB'den Mert Kurtbaş, Çiğli Belediyespor'dan Caner Apak, Tire 2021 FK'dan kaleci Halil Hamacığlu ve 32Emrespor'dan kaleci Fadıl Karadağ ile anlaştı.

EMRE SAÇLI

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