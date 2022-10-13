Ampute Milli Takımı Ankara’da

2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, önceki gece geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ampute Futbol Milli Takım antrenörü Osman Çakmak, "Ne mutlu bize ki, bu coğrafyanın evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki 85 milyonun gündemini değiştirip güzel şeyler sunduk, herkes mutlu. Uçakta olsun havalimanında olsun herkes mutlu ve huzurlu. 85 milyona armağan olsun. Çocukların ayaklarına sağlık diliyorum. Bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde bu kupaya kardeş getirmek" dedi. Ampute Futbol Milli Takımı, dün öğlen saatlerinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Teknik heyet ve sporcuları başarıdan dolayı alkışlayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı da yaptı.

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