Çeşme’de büyük heyecana az kaldı

ÇEŞME Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve destekleriyle organize edilecek "Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro" 5-6 Kasım'da 6. kez düzenlenecek. Argeus Travel ve Events tarafından, Veloturk iş birliği ile Carraro'nun isim sponsorluğundaki amatör yol bisikleti yarışı, 110 ve 63 kilometrelik iki parkurda yapılacak. Geçtiğimiz yıl 21 ülkeden 1500 bisikletçinin katıldığı yarışta 5 Kasım Cumartesi günü Veloturk Fun Ride etkinliği gerçekleştirilecek. Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarıyla düzenlenecek yarış için elde edilen geliri, Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek. 63 kilometrelik Toyota HYBRID parkurunda paralimpik bisikletçilerin yanı sıra Eşpedallar Bisiklet Derneği görme engelli bisikletçilerle yer alacak.

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