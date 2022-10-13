Fethiyespor yeni çıkış kovalayacak

2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor deplasmanından puansız dönen Fethiyespor şanssızlıklardan yakınıyor. İki toplarının direkten döndüğünü, kaleci Gökhan Değirmenci'nin 3-4 net gollük kurtarış yaptığını belirten genel kaptan Nacit Çatal, "Baştan sona üstün oynadık. Eksiklere rağmen sezonun en iyi maçını ortaya koyduk. Ancak şans yanımızda değildi" dedi. Çatal, şöyle devam etti: "Taha Can Velioğlu'nun sakatlanması üzüntümüzü ikiye katladı. Sakatlıktan çıkan Oğuz Özden'in dönmesi sevindirici. Skor oynanan futbolu yansıtmıyor. Kocaelispor'u elimizden kaçırdık. Artık Kırşehir FK maçına odaklanacağız. Taraftarlarımızın da desteği ile kazanıp Fethiyespor'un ligde yeni bir çıkış yakalamasını istiyoruz."



ERDOĞAN CANKUŞ

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