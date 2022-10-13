Menemen’in değişilmezleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üç haftadır galibiyet hasreti çeken Menemen Futbol Kulübü'nde 4 futbolcu takımın değişilmezi oldu. İzmir temsilcisinde geride kalan 8 haftada tecrübeli kaleci Zülküf Özer, Kadir Yazıcı, Emre Keskin ve Ferhat Çulcuoğlu tüm müsabakalara ilk 11'de başlayarak istikrarlarıyla göz doldurdu. Takımın en çok süre alan ismi 720 dakika ile Zülküf olurken, ardından 719 dakika ile Emre, 701 dakika ile Kadir ve 693 dakika ile Ferhat geldi. Bu dörtlünün cumartesi günkü Isparta32 karşılaşmasına da ilk 11'de çıkması beklenirken, savunma oyuncusu Kadir 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Teknik heyetten Kadir başta tüm futbolculara gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarı geldi.



■ BERKE ÖZBAY

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