Nazilli Belediye İnegöl telaşında

Eşin Group Nazilli Belediyespor, 2. Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Bayburt karşılaşması sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan futbolcular core training ve koordinasyon çalışması ile antrenmana devam etti. Daha sonra hedefli pas çalışması ile antrenmana devam eden siyah-beyazlılar, idmanı son bölümünde oynanan taktiksel oyun çalışması ile tamamladı. Takımda tedavi süreci tamamlanan Cemal Şener de takım ile birlikte antrenmana katıldı.

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