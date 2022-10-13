Potada 2. Lig’de heyecan başlıyor

TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) yeni sezon kura çekimi gerçekleştirildi. 15 farklı şehirden 39 takımın yer aldığı TB2L'de 2022-2023 sezonu grup müsabakaları 11-13 Kasım 2022 tarihinde başlayacak, 17-19 Mart 2023 tarihinde tamamlanacak. İki devreli lig usulü oynanacak maçlar sonunda ilk iki olanlar direkt son 16'ya kalacak, 3., 4., 5. ve 6. olanlar çapraz eşleşecek, turu geçenler son 16'ya kalacak. Lig eleme turları ile devam edecek, ilk iki takım TBL'ye yükselecek, son iki takım ise düşecek.



4 GRUPTA 39 TAKIM KATILIYOR

A GRUBU: Karamürsel, İstanbul Efendileri, Limaspor, Vefa, Kapaklı, Etimesgut Bld., Rino Seramik Porselen, Çukurova Üniv., Ege Üniv., Akhisar Bld., B GRUBU: High Touch, İstanbul Anka, İstanbul Basket, NEF, Sarayspor 1953, Konya BŞB, Ankara Anadolu, Aykanat, Karşıyaka Bld., İlkler Şehri Uşak, C GRUBU: Çayırova Bld., Pizza Bulls CO Basket, Teşvikiye, Üsküdar Bld., Semt77 Yalova Acar, Büyük Anadolu, Çözüm Koleji Ankara, Gaziantep Gençlik, Geçitspor, Nazilli Bld., D GRUBU: Beylikdüzü, Esenler Ero, İBB, Kadıköy, Çorlu Bld., İlkadım Samsun, NET Değerleme Mavi Birlik, Adana Sertaş, Frutti Extra Bursaspor.



SERVET SARUN

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