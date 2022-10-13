Tepecik Tuğlaspor Geliyor

Aydın 1. Amatör Küme'de kurduğu iddialı kadro ile şampiyonluğu hedefleyen Tepecik Tuğlaspor, 2022-2023 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Pandemiden dolayı geçen sezon Süper Amatör Lig'e katılmayarak 1. Amatör Küme'ye düşen kırmızı-siyahlılar, bu seneye hızlı giriş yaptı. Aydın'ın Efeler ilçesinde 1970 yılında Tepecik Mahallesi'nde kurulan Tepecik Tuğlaspor 52 yıllık kulüp tarihinde birçok başarıya imza atarken, başarılarına bir yenisini daha ekleme hedefinde. Teknik direktörlük görevine eski takım kaptanları Tolga Çomak ve İlyas Dursun'u getiren Tepecik Tuğlaspor, 2. Grup'ta çıktığı iki maçı da kazandı. Sezonun ilk haftasında Atça Harlakspor'u 4-1'lik farklı bir skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan kırmızı- siyahlılar, ikinci haftada 10 kişi kaldığı mücadelede Çeştepe Belediyespor engelini de 3-1'lik skorla aştı, zirveye kuruldu.



'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

Tepecik Tuğlaspor Kulüp Başkanı Ertan Kaya, "Geçen sezon koronavirüs pandemisinden dolayı oyuncularımızın sağlığını düşünerek lige katılmadık ve 1. Amatör Küme'ye düştük. Yeni sezonda kurduğumuz iddialı kadroyla hedefimiz namağlup şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e çıkmak. Pera Kitchen Aydın ve Öz Efeler Elektrik gibi güçlü sponsorların destekleriyle çıktığımız bu yolda sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.



RAKİP KUYULUSPOR

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta averajla liderlik koltuğunda oturan Tepecik Tuğlaspor, 3. hafta mücadelesinde 3. sıradaki Kuyuluspor'u ağırlayacak. 16 Ekim Pazar günü Aydın 1 nolu sahada oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

SEZER FIRTINASI

Tepecik Tuğlaspor, 2 haftada 7 gol atarken bu gollerden 3'ünde Sezer Güngör'ün imzası var. Kırmızı-siyahlılarda, diğer goller Nevzat Kaymak, Hüseyin Elalmış, Şenol Kardan ve Şükrü Anıl Sarısakal'dan geldi.







ESNAFLARDAN BÜYÜK DESTEK

Tepecik Mahallesi'nde hizmet veren esnaflar Tepecik Tuğlaspor'u şampiyonluk yolunda yalnız bırakmıyor. Çeştepe Belediyespor galibiyetinin ardından Hayyam Restoran işletmecisi Şahin Olgun takıma galibiyet yemeği verdi. Tuğlaspor'un daima yanında olduğunu belirten Şahin Olgun, tüm Tepecik halkının Tuğlaspor'a destek çıkmaları çağrısında bulundu. Hedefe emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayan Tepecik Tuğlaspor Kulüp Başkanı Ertan Kaya ise, takıma destek veren ve galibiyet yemeğinde ağırlayan Şahin Olgun'a teşekkür etti.



■ RAMAZAN AYDEMİR