  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Gazilere moral ziyareti

Gazilere moral ziyareti

14.10.2022

Gazilere moral ziyareti

2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla gazilere moral ziyaretinde bulundu. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret eden Ampute Futbol Milli Takımı'na, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile bazı askeri erkan da eşlik etti.

Oyunculardan Rahmi Özcan, "Osman hocanın bizi anlayıp sahada yaptıklarımızı bilmesi, bize bir şeyler öğretmek istemesi bizi en fazla cezbeden şey. Başarıya götüren şeylerden birisi de budur" derken Bülent Çetin ise "Bir antrenman maçı 6-5 bitti, 11 gol oldu. Osman hoca, 'Kaleciler yetersiz, kaleci antrenörü ve kaleciler buradan otele kadar yürüyecek.' dedi. 7 kilometre yürüdük. Yürüdük ama onun meyvesini şampiyonada en az gol yiyen takım olarak aldık" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA