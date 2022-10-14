Gazilere moral ziyareti

2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla gazilere moral ziyaretinde bulundu. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret eden Ampute Futbol Milli Takımı'na, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile bazı askeri erkan da eşlik etti.

Oyunculardan Rahmi Özcan, "Osman hocanın bizi anlayıp sahada yaptıklarımızı bilmesi, bize bir şeyler öğretmek istemesi bizi en fazla cezbeden şey. Başarıya götüren şeylerden birisi de budur" derken Bülent Çetin ise "Bir antrenman maçı 6-5 bitti, 11 gol oldu. Osman hoca, 'Kaleciler yetersiz, kaleci antrenörü ve kaleciler buradan otele kadar yürüyecek.' dedi. 7 kilometre yürüdük. Yürüdük ama onun meyvesini şampiyonada en az gol yiyen takım olarak aldık" dedi.