İzmir’de güçbirliği pozu

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı bu kez İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğindeki toplandı. kulüp başkanları ve yöneticileri bir araya geldi. Geleneksel Medya Buluşması'na İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, Bergama Belediyespor adına Ekmas Sportif Faaliyetler Ceo'su Barış Orhunbilge katılım gösterdi. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de yöneticilik yapan şu sıralar Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nde yer alan Talat Papatya, TÜRFAD Başkanı Bahri Vreskala ve TSYD Başkanı Bahri Okumuş ve basın mensupları da bu önemli buluşmada yer aldı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın ise Kovid testinin pozitif çıkması sebebiyle katılım gösteremediği bildirildi.

EKMEKÇİOĞLU: İYİ DURUMDAYIZ

İZVAK toplantısında konuşan Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, sarı-lacivertli kulübün son durumu ile ilgili bilgi verdi. Bahri Ekmekçioğlu, "Spor Toto Birinci lige son derece hızlı bir giriş yaptık. Şu an takım olarak çok iyi bir yolda ilerliyoruz. Futbolda yatırımlarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Menemen Futbol Kulübü ve Ekmas olarak da kadın voleybolu ve basketbol takımı kurma gibi bir düşüncemiz var" dedi.

DÜNDAR: İŞLER BİRAZ SIKINTILI

Altay Başkanı Ayhan Dündar, transfer yasağı ve maddi sıkıntılar sebebiyle sezona sancılı başladıklarını kaydederek bu süreci atlatmak için var güçleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Dündar, "İşler biraz sıkıntılı gidiyor. Yasak sebebiyle geçen sezonki kadromuzdan bazılarını tutabildik. Kadro yetersizliği ve maddi sıkıntılar sebebiyle bu sezona "Umut" adını verdik. Altay çok büyüktür. Sahada da elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.