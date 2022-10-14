Manisa FK yara saracak

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde sahasında Ege derbisinde Altay ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisini lider Eyüpspor deplasmanında sonlandıran siyahbeyazlılar, Altay'ı yenerek ligde yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde yapılan antrermanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan teknik direktör Levent Eriş, "Eyüpspor maçında kaza yaptık. Altay önünde kazanıp yaraları saracağız. Yeniden yükselişe geçmek için iyi bir fırsat. İç saha avantajını iyi kullanmalıyız" dedi.

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Manisa FK'nın sahasında ağırlayacağı Altay maçının biletleri satışa sunuldu. Yarın saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Kategori-1 (Kapalı tribün) 30, kategori- 2 (Kale arkası tribünü) 20, kategori-3 (Misafir tribünü) 25 TL olacak.