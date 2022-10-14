Pamukkale rüzgarı

TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup'ta Muratpaşa Megaspor'u 3-2 yenerek sezona iyi başlangıç yapan Pamukkale Belediyespor'un sporcuları, hafta sonunda önemli başarılara imza attı. İspanya'nın Mallorca şehrinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Bocce Kadın Genç Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 13-8 yenip altın madalya kazandı. Pamukkale'nin antrenörü Bülent Sevinç ve sporcu Merve Karakaya şampiyon kadroda yer aldı. Aynı şampiyonaya bireysel olarak katılan Ziya Yılmaz da, Petank Altın Nokta disiplininde Avrupa 5.'si oldu. İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick-Boks Şampiyonası'nda Ahmet Burak Canbeldek 8.'liği elde etti.

PEHLİVANLAR ZİRVE YAPTI

Amatör Spor Haftası etkinliklerinde Dart İlçe Birinciliği'nde kızlarda Zehra Gemi birinci, Zehra Sude Akın ikinci, Fatmagül Çelik ve Saadet Aydınalın üçüncü, erkeklerde ise Berk Baysal birinciliği, Furkan Akman ikinciliği, Ömer Türkarslan ve Kerem Kurban da üçüncülüğü elde etti. Yağlı güreşlerde Yılmaz Bakan, Balıkesir Susurluk Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde küçük orta küçük boyda 1., Beytullah Sarı ise ayak boyunda 2. oldu. Turgutlu Yörük Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Ali Bakan minik 1 boyda 3., Beytullah Sarı ayak boyunda 1., Yılmaz Bakan küçük orta küçük boyda 2., Yunus Emre Sakallı ise küçük orta küçük boyda 1. oldu. Antalya Aksu'da yapılan güreşlerde ise Beytullah Sarı ayak boyunda 1., Ali Bakan da Minik 1 boyunda 3. oldu.

SEBAHATTİN ALP