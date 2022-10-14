Trabzon fırtınası

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Monaco'yu evinde 4-0 yendi. Bordo-mavililer bu galibiyetle geçen hafta deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Fransa temsilcisinden rövanşı almış oldu. 20. dakikada Fofana'nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, Uğurcan güçlükle topu kornere gönderdi. 44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel'in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr'a çarparak filelere gitti: 1-0.

48'de Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0. 57'de Umut'un ceza alanı hemen dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bardhi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0. 69'da Abdülkadir'in pasında, savunmada Vanderson'un müdahale etmeye çalıştığı topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Nübel'in dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 4-0. Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

ABDULLAH AVCI MEKTUP YAZDI

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçı öncesi geçtiğimiz aylarda açtığı sosyal medya hesabından bir mektup yayımladı. Taraftara seslenen Avcı, bordomavili taraftarlardan yönetime ve takıma güvenmelerini istedi. Avcı, "Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik. Geleceğin Trabzonspor'u inşa ediyoruz. Bakış açınızı ve kalbinizi genişletin, bu takıma, oyuncularına, yönetimine, hedeflediklerine kayıtsız şartsız güvenin istiyorum" dedi.