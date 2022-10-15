Akigo mu Fırtına mı?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor ve Bucaspor 1928, bugün Uşak'ta karşı karşıya geliyor. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bucaspor 1928 son maçında Kırklarelispor'a yenilerek zirve yolunda yara alırken, ev sahibi konumundaki Uşakspor ise üst üste 4 maçını kaybederek 3 puanda kaldı. Aşigo, bugünkü önemli randevuda rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedeflerken, sarı-lacivertliler ise Play-Off iddiasını güçlendirmek için kazanmak zorunda.

BUCA'DA İKİ EKSİK VAR

Bucaspor 1928'de kritik mücadelede Mazlum ve Lokman kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi Uşakspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor. Uşakspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı ve Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacaklarını söyledi. Uşakspor 3 puanla 19. sırada bulunurken sarı-lacivertliler ise 16 puanla 4. basamakta zirve takibini sürdürüyor.