Arkas Spor çok rahat

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-19, 27-25 ve 25-20 sonuçlandı. Müsabakaya hızlı başlayan lacivertbeyazlılar, rakibi karşısında üstün bir oyunla ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son bölümde hata yapmayan İzmir ekibi, 27-25'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette rakibinin baskısını rahat kıran Arkas Spor, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak dörtte dört yaptı ve yakaladığı çıkışı sürdürdü.

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