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Arkas Spor çok rahat

Axa Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında İzmir temsilcisi, evinde Hatay BŞB’yi set vermeden mağlup etti ve dörtte dört yaptı

15.10.2022

Arkas Spor çok rahat
AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-19, 27-25 ve 25-20 sonuçlandı. Müsabakaya hızlı başlayan lacivertbeyazlılar, rakibi karşısında üstün bir oyunla ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son bölümde hata yapmayan İzmir ekibi, 27-25'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette rakibinin baskısını rahat kıran Arkas Spor, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak dörtte dört yaptı ve yakaladığı çıkışı sürdürdü.
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