Avrupa’yı salladık

Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden 4 temsilcimiz önceki gün maçlarını kazanarak adından söz ettirdi. F.Bahçe Larnaca'yı 2-1, Başakşehir RFS'yi 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantilerken, Trabzon Monaco karşısındaki 4-0'lık şovla 2. sırada yer aldı. Sivas ise Ballkani'yi 2-1 ile geçerek 2. sırada kendine yer buldu.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye 1600 puanla 1857 puanlı İngiltere'nin ardından haftayı en çok puanla kapatan ülke olmayı başardı. Bunun yanı sıra ülke sıralamasında da 14. sıraya yükseldik. Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasını 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak.

İLK 15'TE KALMALIYIZ

Kulüplerimiz bu başarılarını sürdürür ve Türkiye ilk 15'de kalırsa 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız. Ayrıca ilk 12'ye girme şansına da fazlasıyla sahibiz.

İlk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren lig şampiyonu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılacaklar.

GÜNDEM TRABZON

AVRUPA Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında Monaco ile karşılaşan Trabzonspor, 4-0 galip geldi. Trabzonspor'un bu galibiyeti Fransa'da geniş yankı uyandırdı. Mücadeleyi manşetlerine taşıyan Fransızlar, karşılaşma sonrası şu başlıkları attı. Boursorama, "Monaco, Trabzonspor'dan tokat yedi". Eqipe "Monaco, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un sahasında döküldü". Eurosport, "Monaco, Trabzonspor'da aşağılandı". Le Figaro, "Monaco için kabus gecesi". So Foot, "Monaco, Trabzon'da kontrolünü kaybetti ve üçüncü sıraya yerleşti."