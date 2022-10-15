Ayvalıkgücü’nden yılın ilk hasadı

AYVALIKGÜCÜ Belediyespor'un sosyal farkındalık çalışmalarından biri daha hayata geçirildi. Bu çerçevede kırmızı-beyazlı oyuncular, voleybolcular, teknik kadro ve kulüp yöneticileri bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytinin, zeytinyağına dönüşmesine ait serüvenine katkı verdi. Özgün Akademi'de gerçekleşen hasada; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de katılarak destek verirken, genç zeytinyağı sanayicisi Halil Sucu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Ayvalıkgücü Belediyesporlu sporcular topladıkları zeytinleri Sucu Ailesi'nin fabrikasına getirerek, zeytinin zeytinyağına dönüşümünü merakla izledi. Yaptıkları etkinlikle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, "Ayvalıkgücü futbol, voleybol takımı ve tüm teknik ekibinin katıldığı Özgün Akademi'de ilk hasadı yaptık. Bizler için çok güzel ve keyifli bir gündü. Bu vesile ile kulübümüzün eski yöneticisi ve Ayvalık'ımızın sevilen ismi merhum Ahmet Sucu ağabeyimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.

SUAT SALGIN