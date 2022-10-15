Ege’de derbi ateşi

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi Ege derbisine sahne olacak. Play-Off mücadelesi veren Manisa FK ile düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Altay, Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda bugün birbirlerine rakip olacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Zorlu mücadeleyi TRT Spor ve beINSports2 canlı olarak ekranlara taşıyacak. Ev sahibi Manisa FK, ligde son maçında lider Eyüpspor'a 4-0 yenilerek 11 puanla Play-Off hattının dışına çıktı. Yeniden ilk 7 içinde yerini almak isteyen Manisa ekibi, sahasında Altay'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Ligde son 4 maçında 6 puan topladıktan sonra evinde Ç.Rize'ye yenilen 6 puana sahip Altay ise zorlu deplasmandan zaferle ayrılıp ateş hattından çıkmayı hedefliyor.

İKİ EKİPTE DE EKSİKLER BULUNUYOR

Manisa FK'da sakatlıkları süren Prib ve Ba bu maçta da forma giyemeyecek. Buna karşılık Domgjonas'ın cezası ise sona erdi. Altay'da ise son Rize maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen stoper Eric Björkander takıma döndü. Sakatlıkları bulunan Tolga, Zeki ve Özgür'ün on birde forma giyip giymeyecekleri ise belirsiz.

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, "Eyüp maçından gerekli dersleri aldık. Taraftarlarımızın desteği ile Altay maçını kayıpsız geçmek istiyoruz" dedi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Her maça tek tek bakıyoruz. Manisa FK maçı da bizim için ciddi bir sınav. Zor maç olacak ama hedefimiz 3 puan" diye konuştu.