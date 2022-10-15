Eski dostlar rakip oluyor

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk zaferini elde eden Altınordu, bugün evinde ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Doğanlar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Tarık Güldal'ın yöneteceği karşılaşma duygusal açıdan da farklı bir öneme sahip olacak. Bu sezona kadar 10 yıllık teknik direktörlük kariyeri boyunca sadece Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu, bu kez Samsunspor'un başında İzmir'de sahaya rakip olarak çıkacak. Eroğlu'nun 10 yıl boyunca yardımcılığını yapan Ufuk Kahraman da tecrübeli ismin karşısına Altınordu'nun başında ilk kez teknik adam sıfatıyla çıkacak.

KÜRŞAD SÜRMELİ DÖNÜYOR

İZMİR ekibinde 2 maçlık kırmızı kart cezası sona eren Kürşad görev verilmesi halinde forma giyebilecek.