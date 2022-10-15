KSK seri peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka, bugün Beşiktaş Emlakjet'e konuk olacak. Beşiktaş Emlakjet Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da 83-71 mağlup olduğu Telekom Baskets Bonn deplasmanından dönerek direkt İstanbul'a geçen Pınar Karşıyaka, deplasman dönüşü gurbetçi taraftarı Orhan Sinanoğlu'nun ölüm haberine üzüldü.

HATALARIN FARKINDAYIZ

Pınar Karşıyaka, rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyeti unutturmak istiyor. Öte yandan siyahbeyazlılar, bu yıl ligde oynadığı ilk iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşıyaka Başatrenörü Ufuk Sarıca, güçlü rakiplerini yenerek yollarına devam edeceklerini söyledi. Sarıca, "Çarşamba günü Almanya'da zorlu bir mücadeleden çıktık. Yaptığımız hataların farkındayız. Beşiktaş maçında bunları düzeltip yolumuza devam edeceğiz" dedi.