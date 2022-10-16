Buca telafi etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off kovalayan Bucaspor 1928, Ege derbisinde konuk olduğu rakibi Uşakspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Mücadeleye atak başlayan İzmir temsilcisi ilk yarım saatte bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Rakip kalede baskısını artıran Fırtına 37'de Berke'nin attığı golle öne geçti: 0-1. İlk yarı biterken, 45+1. dakikada Mehmet Fuat'ın kullandığı penaltı atışıyla skor 2-0 oldu ve maçta ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

SON ANLAR NEFESLERİ KESTİ

74'te Furkan'ın harika ara pasıyla Berke boş pozisyonda topla buluştu ancak kaleci Vedat'ı geçemedi. 81'de Murad, 84'te de Sefer'in gollük vuruşlarında kaleci Kıvanç başarılıydı. 85'te sağdan kullanılan kornerde Berke Önde'nin indirdiği topu Murad ağlara gönderdi: 1-2. 90+6'da Resul'ün sağdan getirdiği top sonrası yaptığı ortada Berke Önde'nin şutu kaleyi bulmadı, Aşigo beraberlik fırsatını tepti. Mücadelenin son bölümlerindeki Uşakspor baskısı sonuç vermeyince Bucaspor 1928 sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı ve ligde puanını 19'a yükseltti.

DUMLUPINAR'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Ege derbisinde Uşakspor karşısına üç değişiklikle çıktı. Genç teknik adam kart cezalıları Lokman ve Mazlum yerine Yalçın Eycan ve Onur'u ilk 11'e monte ederken, orta sahada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Adem Eren'in yerine Furkan Çil'e görev verdi. Sakatlığı sebebiyle son iki haftadır kadroda yer almayan Tunç Murat ise zorlu mücadeleye yedekler arasında başladı. Mehmet Fuat maçta tek forvet olarak görev yaptı.