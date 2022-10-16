Menemen gülemiyor

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü evinde Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Arnavutköy Belediyesporlu Osman kırmızı kart gördü. Menemen karşısında 10 kişi mücadele eden Arnavutköy Belediyespor, 61'inci dakikada Sirac'ın golüyle öne geçti. Üstünlüğünü koruyan konuk takım sahadan galibiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi Menemen FK 14 puanda kalırken, Arnavutköy Belediye 16 puana yükseldi.

MADENCİLER İÇİN BARETLE ÇIKTILAR

TÜRKİYE, Bartın'da yaşanan maden faciasında şehit olan 41 madencinin yasını tutarken, TFF bu hafta oynanacak maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi. 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Menemen FK, dün sahasında oynadığı Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçına madenci baretleriyle çıktı. Şehit olan madencileri anmak için baretlerle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, maçı izlemeye gelen futbolseverlerden uzun süre alkış aldı.