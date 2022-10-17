  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrumspor doludizgin

Bodrumspor doludizgin

Geçen hafta Sakarya’yı mağlup ede yeşil-beyazlılar, deplasmanda Erzurum’u da yenmeyi başardı.

17.10.2022

Bodrumspor doludizgin
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, deplasmanda Erzurum FK'yı yenerek çıkışını sürdürdü: 1-2. 9'da Cenk, Hasek ve Mustafa Yumlu'nun müdahalesi sonrası öne çıkan kaleci Göktuğ ile çarpışmasına rağmen fileleri havalandırdı. Ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası golü geçersiz saydı. 37'de Samet, Kenan ile verkaçı sonrası sol çaprazdan Göktuğ'u avladı: 0-1. 45+1'de Üzeyir'in pasında Adis bıraktı, Kenan yaklaşık 25 metreden çok şık vurdu ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. 81'de Orhan ortaladı, Mustafa Akbaş kafayla skoru belirledi: 1-2.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA