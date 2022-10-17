Bodrumspor doludizgin

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, deplasmanda Erzurum FK'yı yenerek çıkışını sürdürdü: 1-2. 9'da Cenk, Hasek ve Mustafa Yumlu'nun müdahalesi sonrası öne çıkan kaleci Göktuğ ile çarpışmasına rağmen fileleri havalandırdı. Ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası golü geçersiz saydı. 37'de Samet, Kenan ile verkaçı sonrası sol çaprazdan Göktuğ'u avladı: 0-1. 45+1'de Üzeyir'in pasında Adis bıraktı, Kenan yaklaşık 25 metreden çok şık vurdu ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. 81'de Orhan ortaladı, Mustafa Akbaş kafayla skoru belirledi: 1-2.

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