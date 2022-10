Ege Rallisi tamamlandı

SHELL Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nde birinciliği kazanan Tokspor WRT takımından Orhan Avcıoğlu/ Burçin Korkmaz ikilisi, 2022 yılı şampiyonluğu son yarış öncesinde garantiledi. Organizasyonda katılımcılar dün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etaplarını ikişer kez geçti. Genel klasmanda ilk 3 sıra Tokspor WRT takımından Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova/Burak Akçay ve Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir/Batuhan Memişyazıcı'dan oluştu. Sınıf 4 ve iki çeker klasmanında GP Garage My Team'den Buğra Can Kılıç/Yusuf Çalık, Sınıf N'de aynı takımdan Sinan Soylu/Ali Tuğrul Kaya, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Serhan Türkkan/Koray Akgün ve Sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey adına yarışan Tuncer Sancaklı/Asena Sancaklı çifti birinciliğe uzanan ekipler oldu. Rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye ve takımlar birincisi Toksport WRT olurken, genç pilotlar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye'den Efehan Yazıcı, kadın co-pilotlar birinciliğini de Asena Sancaklı elde etti.

