Kubilay’ın hasreti bitti

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu'nun evinde 2-1 kazandığı Samsunspor maçında gol perdesini açan Kubilay Aktaş, hasretini sona erdirdi. 53. dakikada gol perdesini açan ön libero, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Profesyonel kariyerinde 3. kez gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, bundan önceki son golünü de Altınordu'ya karşı atmıştı. Kubilay, Gaziantep FK formasıyla 2018'te Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 90+4'te attığı golle takımını 1-0 öne geçirmiş ve galibiyetin mimarı olmuştu. Fransa'da S.Etienne altyapısından Kasımpaşa'ya transfer olan futbolcu Bolu, İstanbul, G.Antep FK, Denizli ve Manisa FK'da oynayıp geçen sezon Altınordu'ya imza attı.

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